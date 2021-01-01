  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : الاونروا هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ تفويضها وبرامجها

الثلاثاء 07 يونيو 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : الاونروا هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ تفويضها وبرامجها



القدس المحتلة / سما /

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة ان الوكالة الاممية هي الجهة الوحيدة والموثوقة المخولة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للامم المتحدة وان اي حديث غير ذلك غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

واوضح في تصريحات اذاعية له اليوم ان لا احد في المنظومة الامية بداءا من مفوض الاونروا السيد لازاريني او الامين العام للامم المتحة يستطيع ان يغير في التفويض او ينقل البرامج وان الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الجمعية العامة فقط وان الجهود الاممية الان تنصب على توفير الدعم اللازم للاونروا لمواصلة خدماتها وضمان تنفيذ تفويضها.

وحول التعاون والشراكات مع المنظمات الاممية قال ان لدينا الان اكثر من 30 شراكة مع منظمات اممية وغير أممية ولا علاقة لتلك الشراكات بالتفويض ونحن من ننفذ البرامج المشتركة مشيرا الى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة المتواصلة واخرها في 9  ديسمبر 2021 والذي تمت الموافقة باغلبية ساحفة في الفقرة 23 والفقرة 43 طالب الاونروا بانشاء شراكات وتعاون مع المؤسسات الاممية والدولية من اجل تنفيذ برامجها وسد العجز في ميزانيتها دون المس بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتابع " المفوض العام سيزور عدد كبير من الدول وتوجه اليوم الى تركيا وسيكون هناك اجتماع للجنة الاستشارية في منتصف الشهر الحالي ببيروت واجتمناع للمانحين في الـ 23 من الشهر في نيويورك لحشد الدعم لميزانية الاونروا" .

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

لماذا لن تستطيع "إسرائيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني ؟

الخارجية الهندية: لا مبرر لإدانة التصريحات المسيئة للنبي محمد

الأخبار الرئيسية

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

20220606110349

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية