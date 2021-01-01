أبو حسنة : الاونروا هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ تفويضها وبرامجها

القدس المحتلة / سما /

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة ان الوكالة الاممية هي الجهة الوحيدة والموثوقة المخولة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للامم المتحدة وان اي حديث غير ذلك غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

واوضح في تصريحات اذاعية له اليوم ان لا احد في المنظومة الامية بداءا من مفوض الاونروا السيد لازاريني او الامين العام للامم المتحة يستطيع ان يغير في التفويض او ينقل البرامج وان الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الجمعية العامة فقط وان الجهود الاممية الان تنصب على توفير الدعم اللازم للاونروا لمواصلة خدماتها وضمان تنفيذ تفويضها.

وحول التعاون والشراكات مع المنظمات الاممية قال ان لدينا الان اكثر من 30 شراكة مع منظمات اممية وغير أممية ولا علاقة لتلك الشراكات بالتفويض ونحن من ننفذ البرامج المشتركة مشيرا الى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة المتواصلة واخرها في 9 ديسمبر 2021 والذي تمت الموافقة باغلبية ساحفة في الفقرة 23 والفقرة 43 طالب الاونروا بانشاء شراكات وتعاون مع المؤسسات الاممية والدولية من اجل تنفيذ برامجها وسد العجز في ميزانيتها دون المس بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتابع " المفوض العام سيزور عدد كبير من الدول وتوجه اليوم الى تركيا وسيكون هناك اجتماع للجنة الاستشارية في منتصف الشهر الحالي ببيروت واجتمناع للمانحين في الـ 23 من الشهر في نيويورك لحشد الدعم لميزانية الاونروا" .