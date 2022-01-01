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جمعية البترول بغزة توضح أسباب قيام بعض محطات الغاز بتخفيض أسعار الأنبوبة

الثلاثاء 07 يونيو 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية البترول بغزة توضح أسباب قيام بعض محطات الغاز بتخفيض أسعار الأنبوبة



غزة/ سما /

كشفت جمعية "البترول والغاز" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أسباب تخفيض بعض المحطات في قطاع غزة، لسعر الأنبوبة.

وقالت الجمعية في تصريح صحفي مقتضب: "تنزيل سعر الأنبوبة عن 70 شيكل جهد شخصي ومضاربات بين شركات الغاز وعلى حساب مربحها".

وكان رئيس الجمعية أحمد الحلو، قال إن عدد من شركات ومحطات تعبئة الغاز قررت تخفيض رسوم تعبئة جرة الغاز.

وأوضح الحلو أنّ الشركات والمحطات قررت تخفيض تعبئة الجرة لأسعار متراوحة بين "63-65-67"، مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بترحيب من الجمعية ووزارة الاقتصاد.

يُشار إلى أنّه خلال الأيام الماضية، ارتفع سعر جرة الغاز لنحو 70 شيكل.

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