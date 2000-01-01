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هدم العراقيب للمرة 202

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم العراقيب للمرة 202



القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ202 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان آخر مرة هدمت فيها السلطات مساكن العراقيب يوم 9 أيار/ مايو 2022.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، صباح اليوم، للمرة السادسة على التوالي منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويواصل أفراد من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية وهدم مساكنها، فيما تواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

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