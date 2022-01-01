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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم طفل من الخليل

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين شاهر الحيح من بلدة صوريف، وثائر حلاحلة من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الطفل عبد الله شريف غيث من مدينة الخليل، والشاب عبد الله خليل زيادات من بلدة بني نعيم، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وعلى صعيد آخر، أفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق القرن وصافا شرق وشمال بيت أمر، واقتحمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشابين حمد محمد حمد أبو عياش (25 عاما)، وعبيدة غازي حسن عادي (23 عاما)، ونقلتهما إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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