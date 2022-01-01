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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، مخطط احتلالي جديد لمستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير وتشمل بناء 5 آلاف وحدة استيطانية، وإخطار بمصادرة 600 دونم من أراضي ترقوميا، وقمع مسيرة في الأغوار الشمالية ضد الاستيطان.

كما أبرزت، الرئاسة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة وهمية وهي مقدمة لحرب دينية، والأسير خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- 5 آلاف وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبتير

- المستوطنون يعدون لإقامة 10 مواقع عشوائية خلال زيارة بايدن

- إخطار بمصادرة 600 دونم من أراضي ترقوميا

- 418 مستوطنا يقتحمون الأقصى وأبو ردينة: "غزوة وليست زيارة".

"الحياة الجديدة":

- المواجهة مستمرة.. مسيرة في الأغوار الشمالية ضد الاستيطان والاحتلال يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي ترقوميا

- مجلس الوزراء يوافق على شراء مطاعيم الأطفال ويقرر عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة ارتفاع الأسعار

- الرئاسة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة وهمية وهي مقدمة لحرب دينية

- الأسير خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا.. قوات القمع اقتحمت قسم (4) في "ريمون" ونقلت أسرى إلى الزنازين

"الأيام":

- قمع مسيرة في طوباس ضد الاستيطان والاستيلاء على 600 دونم في ترقوميا

- مخطط احتلالي جديد لمستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير

- أبو ردينة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وهي مقدمة لحرب دينية

- 418 مستوطنا يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة مشددة

#الصحف الفلسطينية

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