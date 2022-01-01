أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، مخطط احتلالي جديد لمستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير وتشمل بناء 5 آلاف وحدة استيطانية، وإخطار بمصادرة 600 دونم من أراضي ترقوميا، وقمع مسيرة في الأغوار الشمالية ضد الاستيطان.
كما أبرزت، الرئاسة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة وهمية وهي مقدمة لحرب دينية، والأسير خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"القدس":
- 5 آلاف وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبتير
- المستوطنون يعدون لإقامة 10 مواقع عشوائية خلال زيارة بايدن
- إخطار بمصادرة 600 دونم من أراضي ترقوميا
- 418 مستوطنا يقتحمون الأقصى وأبو ردينة: "غزوة وليست زيارة".
"الحياة الجديدة":
- المواجهة مستمرة.. مسيرة في الأغوار الشمالية ضد الاستيطان والاحتلال يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي ترقوميا
- مجلس الوزراء يوافق على شراء مطاعيم الأطفال ويقرر عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة ارتفاع الأسعار
- الرئاسة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة وهمية وهي مقدمة لحرب دينية
- الأسير خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا.. قوات القمع اقتحمت قسم (4) في "ريمون" ونقلت أسرى إلى الزنازين
"الأيام":
- قمع مسيرة في طوباس ضد الاستيطان والاستيلاء على 600 دونم في ترقوميا
- مخطط احتلالي جديد لمستعمرة جديدة على أراضي الولجة وبتير
- أبو ردينة: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وهي مقدمة لحرب دينية
- 418 مستوطنا يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة مشددة