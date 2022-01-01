النيابة والشرطة تحققان في ظروف وفاة فتاة في طولكرم

رام الله / سما /

بدأت النيابة العامة والشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا بضاحية ارتاح في طولكرم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغًا حول وصول فتاه بحالة خطيرة إلى مستشفى الإسراء بطولكرم والتي أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقًا.

وأضاف: على الفور تحرك رئيس النيابة العامة في محافظة طولكرم على رأس فريق من حماية الأسرة والأدلة الجنائية والمباحث العامة بالشرطة للمكان ومباشرة التحقيق في الحادثة.



وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.