الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة المحتلة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 11 مواطنًا بعد مداهمة عدة مدن وبلدات وقرى، واقتحام منازل المواطنين الآمنين وترويعهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، بينهم 4 محررين، وذلك بعد مداهمة الخليل وبيت لحم.

واعتقل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، المحرر عبيدة عادي، وحمد أبو عياش، والمحرر شاهين الحيح من صوريف شمال المحافظة، والمحرر ثائر حلاحلة من خاراس شمال غرب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقل عيد كامل، و3 مواطنين آخرين من مخيم الدهيشة جنوب المحافظة، بينهم المحرر أتليتا سراحنة، ومحمد سراحنة، وجهاد معالي.

فيما اعتقل باسل الحمامي، ومهدي المصري خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل منير زهران من دير أبو مشعل غرب رام الله.