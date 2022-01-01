جونسون ينجو من تصويت داخل البرلمان البريطاني لسحب الثقة منه

لندن/سما/

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت داخل البرلمان كان يهدف إلى سحب الثقة من حكومته.



ذكرت ذلك وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه حصل على 211 صوتا لصالح بقائه في منصبه مقابل 148 صوتا طالبت بسحب الثقة منه.

ووافق مجلس النواب البريطاني، الشهر الماضي، على إحالة جونسون إلى التحقيق بعد مزاعم تضليل البرلمان بشأن إقامة احتفالات "داونينغ ستريت" خلال إغلاق كورونا.

ووجه الوزير السابق ستيف بيكر صفعة لجونسون، بقوله أمام أعضاء البرلمان أن رئيس الوزراء "كان يجب أن يرحل منذ فترة طويلة".



وكان جونسون قد نفى تلك الادعاءات، في وقت سابق، قائلا إنه تم اتباع جميع قواعد الحماية في داونينغ ستريت.

