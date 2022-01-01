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صحيفة أمريكية: السعودية تدفع نحو إقامة علاقات اقتصادية وأمنية مع "إسرائيل"

الإثنين 06 يونيو 2022 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية: السعودية تدفع نحو إقامة علاقات اقتصادية وأمنية مع "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن السعودية تدفع نحو مباحثات جادة مع إسرائيل بهدف إقامة علاقات اقتصادية وأمنية معها.
 
 وبحسب صحيفة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلعب دور الوسيط بين البلدين.
 
وقالت إن السعوديون معنيون بخلق الاتصالات في إطار تغيير ثوري يمكن أن يؤدي على طول الطريق إلى علاقات ديبلوماسية بين البلدين في ظل اتفاقيات إبراهيم والعلاقات التي وقعتها مع دول مثل دولة الإمارات العربية والبحرين. 
 
وخلال الأيام الأخيرة، تزايدت التقارير الإعلامية حول لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، زيارات حول رجال أعمال إسرائيليين الى المملكة، بشكل أساسي حول قضية انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر الى السعودية، بوساطة أمريكية وبموافقة إسرائيلية.

#السعودية

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