اتفاقية تعاون بين "الأونروا" والمجلس الثقافي البريطاني لدعم لاجئي فلسطين من الطلبة

عمان/سما/

وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، في العاصمة الأردنية عمان، لدعم لاجئي فلسطين من الطلبة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدونالد، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وتعتبر الاتفاقية إقرارا بأهمية الشراكة التي استمرت عقدا من الزمن، والتي تتيح تعزيز برنامج الوكالة التعليمي الذي يخدم أكثر من نصف مليون طالب من لاجئي فلسطين في المنطقة.

وقال لازاريني: "خلال العامين الماضيين، فازت 80 مدرسة تابعة للأونروا بجائزة المدرسة الدولية للمجلس الثقافي البريطاني، كما فازت العديد من المدارس الأخرى قبل ذلك بسنوات".

وأضاف: "تفخر الوكالة بطلبتها وبكادرها التعليمي في كافة أرجاء المنطقة، والذين يمكن أن تستفيد مهاراتهم وموهبتهم وتفكيرهم النقدي من هذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أنه "بينما كان يناقش التربويون في كافة أنحاء العالم بشأن المنافع والتحديات المرتبطة بالتعليم الالكتروني، كانت الأونروا رائدة في مجال التعلم الرقمي من خلال برنامج سيحمي الطلبة من الإنقطاع في حالات الكوارث".

بدوره، قال ماكدونالد: "لقد كانت هذه الشراكة الطويلة الأمد ضرورية لخلق فرص التطوير التعليمي والمهني للشباب، وفي عالم سريع التغير، من الضروري تجهيز وتوفير إمكانيات الوصول إلى التطور والنمو والتكيف".

وأضاف: "أنا على يقين من أن هذا التعاون بين منظمتينا سيعزز التطور والتميز الجديد في اللغة الإنجليزية، ويساعد في مواجهة التحديات وبناء قدرات المعلمين والمعلمات والشباب"، مؤكدا التزام المجلس ببناء الروابط والتفاهم والثقة بين شعوب المملكة المتحدة ودول المشرق العربي.

يشار إلى أن المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة.