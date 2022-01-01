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الاحتلال يجبر مواطنا على هدم جزء من مسكنه في خربة الركيز شرق يطا

الإثنين 06 يونيو 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم جزء من مسكنه في خربة الركيز شرق يطا



الخليل/سما/

 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا على هدم منزله في خربة الركيز المحاذية لقرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أرغمت المواطن مراد حمامدة على هدم جزء من مسكنه "مضافته"، المشيدة من الطوب ومساحتها 40 مترا مربعا، في خربة الركيز.

وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال تشن على الدوام حملات عسكرية منظمة تستهدف خياما ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا؛ بهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح الاستيطان.

#هدم #يطا

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