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قناة عبرية: إحباط هجوم ايراني ضد إسرائيليين في تايلاند

الإثنين 06 يونيو 2022 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إحباط هجوم ايراني ضد إسرائيليين في تايلاند



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية تحت بند "سُمح بالنشر" عن إحباط هجوم إيراني ضد إسرائيليين في تايلاند.

وذكرت القناة العبرية، مساء الإثنين، بأن القوات الأمنية في تايلاند تمكنت من إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ هجمات قبل عدة أشهر من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية.


وأضافت القناة " في غضون ذلك لا يزال هناك تحذير شديد وحاد من السفر إلى تركيا، كما يجري النظر في إمكانية توسيع دائرة تحذير السفر إلى دول أخرى غير تركيا."


وبدورها قالت قناة كان العبرية " ان المسؤولون الأمنيون في "إسرائيل" يخشون من أن زيادة عدد التقارير عن اغتيالات العلماء والضباط الإيرانيين ستزيد من رغبة إيران في الانتقام واتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل".

وأضافت القناة : تدرك "إسرائيل" أن الإيرانيين يحاولون تنفيذ عمليات خطف وتحاول أيضًا إرسال طائرات مسيرة لهذا الغرض.

#ايران #تايلاند #اسرائيل

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