  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الهندية: لا مبرر لإدانة التصريحات المسيئة للنبي محمد

الإثنين 06 يونيو 2022 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الهندية: لا مبرر لإدانة التصريحات المسيئة للنبي محمد



نيودلهي/سما/

رفضت وزارة الخارجية الهندية البيانات العربية والدولية الواسعة المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد والتي أدلى بها مسؤول بالحزب الحاكم في الهند، واعتبرت أن الإدانات "غير مبررة".

 

وأصدر المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باغشي، بيانا، استنكر فيه بيان منظمة التعاون الإسلامي الرافض للتصريحات المسيئة للرسول محمد، وقال إن "بيان منظمة التعاون الإسلامي لا مبرر له، كما أنه ضيق الأفق".

وشدد على أن الحكومة الهندية "ترفض رفضا قاطعا بيان منظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أن نيودلهي "تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان".

ولفت إلى أن التغريدات والتعليقات التي "تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين، وهؤلاء لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر حكومة الهند"، مضيفا: "لقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات قوية ضد هؤلاء الأفراد من قبل الهيئات ذات الصلة".

واتهم باغشي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإدلاء "بتعليقات تحركها دوافع مضللة"، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى "إظهار الاحترام الواجب لجميع الأديان والمعتقدات".

#النبي محمد #الهند

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

قديروف ينشر فيديو للقضاء على تشكيل أوكراني مسلح في لوغانسك

تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

اليوم يتقرر مصير الائتلاف الحاكم في اسرائيل

الأزهر في بيان ناري رداً على اساءة مسؤولين هنود إلى مقام الرسول والسيدة عائشة

الأخبار الرئيسية

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

60ab18d7-9ab9-4235-9df3-3a9914aea54b

مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

I5lCN

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

الاتصالات الفلسطينية