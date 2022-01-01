مصرع طفلة بحادث دعس في بني نعيم شرق الخليل

الخليل/سما/

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، اليوم الإثنين، نتيجة تعرضها لحادث دعس من مركبة غير قانونية في بلدة بني نعيم، شرق مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الطفلة قد تعرضت للدعس بعد انحدار مركبة غير قانونية كانت متوقفة بجانب الطريق، الأمر الذي تسبب بإصابتها بجروح خطيرة نقلت إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها متأثرة بجروحها.

وأضاف ارزيقات أنه تم القبض على صاحب المركبة وضبطها وإبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.