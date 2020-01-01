كلمة هنية في ذكرى رحيل د. رمضان شلّح

اسطنبول/سما/

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بيانًا صحفيًا في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال هنية، في “مثل هذا اليوم من العام 2020م افتقدنا وخسرت فلسطين واحدًا من رجالاتها الكبار الذين كان لهم بصمة في تاريخها العظيم، يحمل قلبا عامرًا بالإيمان وحب الوطن والاستعداد للتضحية والعطاء، كريم النفس، عالي الهمة، الأخ رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي”..

وأضاف هنية خلال بيانٍ صحفي، “رجل سكنت فلسطين في قلبه ووجدانه، عاش حرا أبيّا، يؤمن بالمقاومة دربًا ومنهاجًا نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال والظلم، فكان نعم القائد والأخ والرفيق، تشاركنا همّ الوطن، وعملنا معًا على النهج ذاته، وسرنا في دربٍ واحد نحو القدس قبلة الجهاد والمقاومة، عنوان الثورة ورمز الأحرار على مدى هذا العالم الواسع”.

وأشار إلى أن “الراحل الكبير رمضان شلح حمل همّ الوحدة التي آمن بأنها غاية عظمى على طريق العطاء المشترك والعمل المتواصل والجهاد المستمر والدؤوب والمقاومة الشاملة، وأيقن بأن الطلقة عنوان التعامل مع الاحتلال، وشعار السائرين نحو فلسطين الوطن والقضية”.

وأردف، “لقد كان الرحيل صعبًا، لكنه ترك إرثًا عظيمًا خلفه من فكر نقي ورجال شرفاء، يحملون ذات المعاني والإيمان العميق، ويسيرون على الدرب ذاته نحو العزة والكرامة والإباء، وفي مقدمتهم الأخ زياد النخالة أبو طارق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ورفاقه”.