  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ماسك يهدد بالتراجع عن شراء "تويتر"

الإثنين 06 يونيو 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يهدد بالتراجع عن شراء "تويتر"



وكالات

قال إيلون ماسك في وثيقة قدمها في البورصة، اليوم الإثنين، إن "تويتر" "تقاوم بشكل نشط" طلباته للحصول على معلومات حول بوتات الإنترنت والبريد العشوائي، وهو ما يراه انتهاكا واضحا لالتزامات الشبكة الاجتماعية بموجب عرض الاستحواذ.

وجاء في رسالة موجهة إلى المسؤول القانوني في "تويتر" ونشرها موقع هيئة الأوراق المالية الأميركية: "يحتفظ ماسك بجميع الحقوق، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد كشفت، أواخر الشهر الماضي، أنها طلبت من إيلون ماسك تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في تويتر، في أحدث الأسئلة المتعلقة بمحاولته المضطربة لشراء المنصة.

وأصبح ماسك مساهما رئيسيا في تويتر بعد شرائه 73,5 مليون سهم أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة.

وتبع ذلك توقيعه صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، لكنه ومنذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة.

ودفع سلوك ماسك بمنظمات أميركية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، إلى توحيد جهودها سعيًا إلى الحؤول دون شراء الملياردير تويتر، خشية أن يسمح بنشر محتويات تحضّ على الكراهية والعنف على المنصة.

#ايلون ماسك

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": تحقيق فلسطيني للكشف عن مصدر شائعات تولي الشيخ مهام الرئيس عباس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

بوتين يوجه تحذيراً شديد اللهجة لأميركا بسبب صواريخ "هيمارس"

قديروف ينشر فيديو للقضاء على تشكيل أوكراني مسلح في لوغانسك

تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة

اليوم يتقرر مصير الائتلاف الحاكم في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

60ab18d7-9ab9-4235-9df3-3a9914aea54b

مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية : شراء مطاعيم الأطفال بقيمة 8 ملايين دولار

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

I5lCN

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على الاقتصاد الاسرائيلي

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

الاتصالات الفلسطينية