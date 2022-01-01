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ليبرمان لم يوقع بعد

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة

الإثنين 06 يونيو 2022 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة



رام الله/سما/

 كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان، لم يوقع بعد على قرار تسليم المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر لـصحيفة "القدس" المحلية، إن المقاصة لم تسلم بعد إلى السلطة الفلسطينية، ولم يتم نقل أي جزء منها حتى الآن، مرجحةً أن تنتهي أزمتها هذه الليلة أو غدًا.

وبينت المصادر، أن الحكومة الفلسطينية ستعكف على صرف الرواتب فور تسلمها للمقاصة.

وكان ليبرمان قال منذ أيام في مقابلة مع ملحق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أنه رفض طلبًا جديدًا للسلطة نقل عبر بعض الوزراء (في إشارة فيما يبدو لوزير الجيش بيني غانتس)، لمنحها قرضًا ماليًا جديدًا.

ووصف ليبرمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه "إرهابي سياسي"، يسعى لمحاكمة الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

#رواتب موظفي السلطة الفلسطينية #اموال المقاصة

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