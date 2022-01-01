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جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 377 قضية خلال أيار المنصرم

الإثنين 06 يونيو 2022 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 377 قضية خلال أيار المنصرم



رام الله/سما/

أفاد جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الإثنين، بأنه تعامل خلال شهر أيار المنصرم مع 377 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة من خلال الجولات الميدانية والحواجز التي يضعها على مداخل المدن، في سبيل مكافحة ظاهرة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وحماية الاقتصاد الوطني والحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أن القضايا كانت موزعة ما بين ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى قضايا مختصة بالمجالات الاقتصادية، والصحية، والزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة.

 وأشار إلى أنه تعامل مع 248 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، و59 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني منعا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، كما تم التعامل مع 38 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصح.

وتابع أنه تعامل مع 24 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعما للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي، و5 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3 قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

وأكد البيان الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك".

#جهاز الضابطة الجمركية

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