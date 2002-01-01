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"نادي الأسير": المعتقل خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا

الإثنين 06 يونيو 2022 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي الأسير": المعتقل خليل عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا جدا



رام الله/سما/

أكّد المحامي جواد بولس، أنّ الوضع الصحيّ للمعتقل خليل عواودة (40 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، والمضرب عن الطعام منذ 96 يوما، خطير جدا.

وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارة عواودة في سجن "الرملة"، اليوم الإثنين، وفق ما ذكره نادي الأسير، أنّ عواودة كان يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي، كما اشتكى من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديدا في الأطراف والعضلات.

ونقل عنه أنه سيواصل معركته حتى تحقيق حريته، لافتا إلى أنّه وحتّى اللحظة لا توجد أية حلول أو اقتراحات عينية واضحة لقضيته.

يُذكر أنّ عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، ينتهي في 26 حزيران الجاري، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربع بنات.

#خليل عواودة

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