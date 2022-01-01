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الجبهة الشعبية - فرع السجون تنتخب القائد أبو غلمى مسؤولاً وحناتشه نائباً له

الإثنين 06 يونيو 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية - فرع السجون تنتخب القائد أبو غلمى مسؤولاً وحناتشه نائباً له



عزة/سما/

اختتمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - منظمة فرع السجون أعمال مؤتمر فرعها الخامس، تحت شعار "نحو تصليب البنية الداخلية إعداداً وتصليباً وتطويراً"، وحمل المؤتمر اسم" دورة الوفاء للحكيم"، وبعد فترة إعداد طويلة نتيجة ظروف وتعقيدات الأسر، أنجز المؤتمر جدول أعماله بنجاح، وعلى رأسها مناقشة الوثائق  المقدمة للمؤتمر، وإقرارها بعد إجراء التعديلات اللازمة.


وانتخب المؤتمر كافة هيئاته المركزية، حيث تم انتخاب القيادي في الجبهة الشعبية الأسير عاهد أبو غلمى مسؤولاً للفرع، والأسير القائد وليد حناتشة نائباً للمسؤول، وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية الفرعية، ولجنة الرقابة الفرعية، وقيادة الفرع، وقد تم مراعاة التمثيل الجغرافي لكل المناطق للهيئات القيادية المنتخبة الجديدة.
وقد باشرت الهيئة الجديدة بممارسة أعمالها ابتداءً من اليوم.


 
وأهدت منظمة فرع السجون انجاز المؤتمر إلى أرواح الشهداء، وشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

#الجبهة الشعبية

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