قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية ،اليوم الاثنين، عن المبلغ الذي تم تحويله من دولة الاحتلال الاسرائيلي الى السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة.

ووفق القناة 7 العبرية قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، اليوم " أن نصف مليار شيكل تم تحويلهم للسلطة الفلسطينية في عملية مالية قبيحة، حيث سيتم دفع هذه الأموال للأسرى ومنفذي العمليات الفلسطينيين.. هذه سرقة في وضح النهار. حسب قوله.

وأضاف ديختر " وزير الجيش بيني غانتس يعطي نصف مليار شيقل لتغطية فجوة الميزانية التي سقطت فيها السلطة الفلسطينية".