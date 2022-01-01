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قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

الإثنين 06 يونيو 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية ،اليوم الاثنين، عن المبلغ الذي تم تحويله من دولة الاحتلال الاسرائيلي الى السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة.

ووفق القناة 7 العبرية قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، اليوم  " أن نصف مليار شيكل تم تحويلهم للسلطة الفلسطينية في عملية مالية قبيحة، حيث سيتم دفع هذه الأموال للأسرى ومنفذي العمليات الفلسطينيين.. هذه سرقة في وضح النهار. حسب قوله.

وأضاف ديختر "  وزير الجيش بيني غانتس يعطي نصف مليار شيقل لتغطية فجوة الميزانية التي سقطت فيها السلطة الفلسطينية".

#السلطة الفلسطينية #أموال المقاصة

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