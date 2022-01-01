صور: افتتاح "ميدان شيرين أبو عاقلة" في خانيونس

خانيونس/سما/

افتتحت بلدية بني سهيلا، شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الإثنين، ميدانيا يحمل اسم الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية. وشارك في مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين والإعلاميين والأطفال، الذين رفعوا لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا قتل الصحفيين" و"الحقيقة لن تُطمس".

وحمل الميدان الذي تم افتتاحه، مُجسما لخريطة فلسطين تَعلوه كاميرا وخوذة واقية للصحفيين. وقال رئيس البلدية حمدان رضوان، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الافتتاح: "إن هذا الميدان يأتي وفاءً للصحفية أبو عاقلة، ولرسالتها السامية التي ستظل شاهدة على الحق الفلسطيني".

وتابع: "ستبقى أبو عاقلة عينا على الحقيقة التي يحاول المحتل طَمسها"، مبينا أن افتتاح الميدان يأتي "تقديرا لحجم تضحيات أبو عاقلة". واستكمل قائلا: "إن جريمة اغتيال أبو عاقلة لن تنال من إرادة الإعلاميين والصحفيين، ولن يستطيع الاحتلال منعهم من إيصال وتوضيح الحقيقة".

بدوره، قال أحمد الشيبي، محافظ خانيونس، في كلمة على هامش الافتتاح: "هذا الميدان لإحياء ذكرى أبو عاقلة، التي قدّمت روحها وحياتها للوطن وعملها الصحفي، بشكل دائم".

وأضاف: "ساهمت أبو عاقلة في إظهار الحقيقة، ووحشية الاحتلال، وانتهاكاته في الأراضي المحتلة خاصة القدس". وفي 11 مايو/أيار الماضي، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.