صور: الجيش اللبناني يضبط رمانات بندقية تحمل كتابات عبرية خلال مداهمات الشراونة

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن ضبط رمانات بندقية لقاذف Launcher تحمل كتابات عبرية خلال عمليات الدهم المستمرة في منطقة الشراونة.

وعلى حسابه في "تويتر"، أكد الجيش اللبناني "ضبط رمانات بندقية لقاذف "Launcher" تحمل كتابات عبرية، إضافة إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة".

وكان الجيش اللبناني أشار إلى متابعته عمليات الدهم في منطقة الشراونة، موضحا أنه يقوم بدهم معمل لتصنيع المخدرات ومنزل عائد لأحد أخطر المطلوبين.