حماس: "قانون الطوارئ" في الضفة باطل

غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أن ما يسمى قانون الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة باطلٌ، ولن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة مزعومة.

وقالت حماس في تصريح صحفي: "نرفض في الحركة ما يُسمى بقانون الطوارئ الذي يسعى "الكنيست" الصهيوني لإقراره وتنفيذه في الضفة المحتلة، فهو تشريعٌ باطل ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة".

وأوضحت حماس أن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.