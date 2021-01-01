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الاحتلال يعتقل شابين من عكا بعد عام على أحداث هبة الكرامة

الإثنين 06 يونيو 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين من عكا بعد عام على أحداث هبة الكرامة



عكا/سما/

اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الإثنين، الشابين إبراهيم جمالي ورازي عودة من مدينة عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وقال الناشط، محمد نصرة، من عكا، إن "جهاز المخابرات اعتقل الشابين بعد مرور عام على أحداث هبة الكرامة".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تستمر في اعتقال الشباب الفلسطينيين، ومن هنا إذ نناشد كل الصحافيين والغيورين الوطنيين وكل أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية التدخل الفوري لصد وردع العنجهية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم".

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 24 معتقلا؛ وهم بالإضافة إلى جمالي وعودة: نديم انطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة.

إلى ذلك، لا زال 10 معتقلين يتابعون ملفات المحاكمة رهن الحبس المنزلي، وهم: خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

ومما يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".

#الاحتلال #عكا

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