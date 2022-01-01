  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ما الذي أثار ضحك العاهل الأردني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)

الإثنين 06 يونيو 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي أثار ضحك العاهل الأردني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)



عمان/سما/

تفاعل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضحك، خلال عرض رئيس هيئة المديرين في شركة "المناصير"، زياد المناصير، لمنتج سماد طبيعي من إنتاج مجموعة "المناصير".

 

وخلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، قام زياد المناصير بشرب كأس من السماد المحلول بالمياه أمام الجموع، ليؤكد أن المنتج طبيعي 100%، ما دفع الملك عبد الله والحضور إلى التصفيق والضحك بشدة.

هذا وأوضح المناصير أن "كيلوغراما واحدا من السماد يكفي لهكتار كامل"، وعرض منتجا آخر يوفر 85% من المياه في الزراعة، وسط اهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الملك.

 
 
#الملك عبد الله الثاني

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": تحقيق فلسطيني للكشف عن مصدر شائعات تولي الشيخ مهام الرئيس عباس

المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

بوتين يوجه تحذيراً شديد اللهجة لأميركا بسبب صواريخ "هيمارس"

قديروف ينشر فيديو للقضاء على تشكيل أوكراني مسلح في لوغانسك

قلق إسرائيلي من تفخيخ الأعلام الفلسطينية بالضفة على نهج غزة

الأخبار الرئيسية

20220606032927

"إسرائيل": احتمال تأجيل التصويت على قانون الأبارتهايد

الغضب العربي والإسلامي على التصريحات “المعادية للإسلام والرسول” تتصاعد

رئيس القائمة الاسلامية منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد في الكنيست

غلاء الاسعار

معروف يكشف عن خطوات الحكومة في غزة للحد من تأثير الغلاء

اشتية

اشتية: دفعنا ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا وأرضنا نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب

الاتصالات الفلسطينية