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الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين

الإثنين 06 يونيو 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين



جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الإثنين، عن الأسير محمد غسان منصور (18 عاماً)، وهو أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأسير منصور كان يقبع في سجن النقب وأمضى 16 شهرا في سجون الاحتلال.

وقال الأسير منصور لحظة الإفراج عنه لـ"وفا "، إن رسالة الأسرى التي أحملها، أن لا ينسانا أبنا شعبنا والعمل على بذل مزيد من الحراك نصرة لقضيتهم الوطنية والإنسانية العادلة، لافتا الى تفاقم معاناتهم الصحية والنفسية من كافة الجوانب وخاصة الأسرى المرضى الذين يتم نقلهم الى ما يسمى مستشفى الرملة والذي هو بمثابة مقبرة للأسرى.

وأشار مدير نادي الأسير منتصر سمور، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، حوالي الساعة الثانية من فجر يوم التاسع من إبريل/نيسان 2021، واحتجزته مدة 15 يوماً في ظروف مهينة وغير إنسانية في معتقل حوارة الإسرائيلي، وهناك عقدت محاكمة له عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، وقد جرى تمديد اعتقاله ادارياً ثلاث مرات.

ويسمح الأمر العسكري الإسرائيلي بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات إلى أجل غير مسمى.

#الاحتلال #جنين

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