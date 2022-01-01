غزة: وزارة العدل تُصدر بيانًا حول حادثة الاعتداء على أحد المحامين

غزة/سما/

أصدرت وزارة العدل بغزة، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، بيانًا صحفيًا حول حادثة الاعتداء على أحد المحامين أثناء ممارسته لعمله.

وقالت في بيانها: "تنظر الوزارة بخطورة إلى هذا الحادث الذي يشكل اعتداءً على قيم مجتمعنا وأعرافه وتقاليده قبل أن يمس بالمنظومة القضائية التي يشكل المحامون ركنا أساسيا فيها، كما نرى في هذا الاعتداء تجاوزاً لحرمة قصر العدل الذي يُمثل هيبة القضاء ورمز العدالة".

وأكدت على أنها تُتابع عن كثب مجريات التحقيق مع النيابة العامة للوقوف على تفاصيل الحادث ومحاسبة المعتدين وفق القانون، حفاظاً على مهنة المحاماة واحتراماً للنظام القضائي.





ودعت الوزارة، الله أن يمن بالشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل المحامي عصام أبو وطفة.