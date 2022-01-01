الزراعة بغزة: الأضاحي ستكون متوفرة ومن المبكر الحديث عن الأسعار

غزة/سما/

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن الأضاحي ستكون متوفرة في قطاع غزة، مؤكدةً عدم وجود أي إشكاليات في عملية إدخالها عبر المعابر.

وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني لـوكالة "الرأي" إن احتياج قطاع غزة المتوقع من الأضاحي هذا الموسم يبلغ قرابة 17 ألف رأس عجل، و22 ألف رأس من الأغنام.

وأوضح أن الحديث عن أسعار الأضاحي لهذا العام لا زال مبكرا مع بقاء أكثر من 35 يومًا على حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار البسيوني، إلى أن الوزارة تجري حاليًا عملية تنظيم تداولات ذبح الأضاحي مع ذات الجهات ذات العلاقة حول المذابح والنقل والحفظ، وتوفر الشروط الصحية لعملية الذبح.

وذكر أن طواقم الوزارة تنفذ هذه الأيام زيارات بشكل مستمر على المسالخ لإلزام أصحابها بالتوقيع على التعهدات الخاصة حول الالتزام بالشروط الصحية خلال عملية الذبح كنظافة الأرضيات والمياه والتوزيع وتوفر التهوية اللازمة.