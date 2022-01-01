آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 7 يونيو 2022.

وقالت الداخلية "السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/24)".

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وأضافت الداخلية: "السفر سيكون للأسماء في الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)".

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وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وأهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.