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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي ترقوميا

الإثنين 06 يونيو 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة ، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات لعدد من المواطنين بإخلاء أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون والكرمة، في منطقة الطيبة المعروفة بـ"الهرش"، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 600 دونم، بحجة أنها "أملاك دولة".

وأضاف أن مالكي هذه الأراضي أكدوا أنهم يملكون إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال من الاستيلاء عليها، لتوسيع مستوطنتي "تيلم" و"وادورا".

وعرف من أصحاب هذه الأراضي: أحمد نعمان الفطافطة، وسلامة حميدان المرقطن، ومحمد أحمد المرقطن، ومحمود حسين الفطافطة، وأحمد موسى نعمان الفطافطة، وشحدة حسن الفطافطة، ورضوان حسن طه الفطافطة، وحميدان ذيب الفطافطة.

#ترقوميا #الاحتلال #الخليل

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