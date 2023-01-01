"التربية" تنهي تجريب أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم

رام الله / سما /

أنهت وزارة التربية والتعليم، عبر مركز البحث والتطوير التربوي، تطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (2023 TIMSS) على عينة تجريبية مكونة من 26 مدرسة، من مديريات الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن العينة شملت مدارس حكومية، وخاصة، ووكالة الغوث، وذلك تأكيدا على استحقاقات مشاركة دولة فلسطين في هذه الدراسة، ولفحص الخصائص المتعلقة بفقراتها، حيث تضمنت المواد التي تم تجريبها فقرات اختبارية في الرياضيات والعلوم على طلبة الصف الثامن، وكذلك استبانات موجهة للطالب، والمعلم، والمدرسة.

وأشارت إلى أن نشاط التجريب، والذي نُفذ في 65 دولة من ضمنها فلسطين؛ سيمكن من الخروج بالنسخ النهائية من أدوات الدراسة، والتي ستطبق على عينات ممثلة من مدارس فلسطين وعديد الدول نهاية العام الدراسي المقبل".

ونوه مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي محمد مطر إلى أن المركز واللجان الفنية في الوزارة والميدان التربوي تعكف على تطوير خطة ميدانية للتحضير للتطبيق الرسمي للدراسة.