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الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الأضحى يوم السبت 9 تموز

الإثنين 06 يونيو 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الأضحى يوم السبت 9 تموز



رام الله / سما /

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الخميس الموافق 30 حزيران الجاري، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1443 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الجمعة 8 تموز، ويوم السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1443 هجرية سيحدث صباح يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران في تمام الساعة 05:52 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وفي هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة من مناطق أخري في الغرب.

وتغرب الشمس يوم التحري 29 حزيران في مدينة القدس في تمام الساعة 19:48 دقيقة، ويغرب القمر في تمام الساعة 20:25، وتكون رؤية القمر ممكنة من فلسطين.

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