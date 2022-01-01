  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف يكشف عن خطوات الحكومة في غزة للحد من تأثير الغلاء

الإثنين 06 يونيو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يكشف عن خطوات الحكومة في غزة للحد من تأثير الغلاء



غزة / سما /

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الإثنين، عن الإجراءات الحكومية التي عملت على الحد من تأثير الغلاء في القطاع.

وقال معروف إنه "تم تشكيل لجنة حكومية لمحاولة وضع حد من تأثير الغلاء والتي اتخذت عدة إجراءات سواء الإعفاء من الضريبة للسلع الأساسية أو موضوع ضبط الأسعار وغيرها من سلسلة التخفيضات لدعم المنتج المحلي في قطاع غزة".

وبين معروف في تصريحات لإذاعة "صوت الوطن" أن "هذه الإجراءات عملت على تأخير وصول الغلاء لقطاع غزة، ولولا هذه الإجراءات لكانت الاسعار أكثر بكثير عما هو عليه الآن".

وأضاف: "كان ضمن هذه الإجراءات توفير خطوط كهرباء على مدار الساعة للمخابز لتقليل نفقات التشغيل والتكلفة فيما تحملت وزارة المالية بغزى ٢٠٪؜ من قيمة الفاتورة الشهرية تدفعها لشركة توزيع الكهرباء بواقع قرابة مليون شيقل شهريا".

وزاد: "نرحب بالحملة التي قامت بها بعض المحطات بتخفيض سعر اسطوانة الغاز، والتي أصبحت حالة تنافسية نراها محمودة كونها تراعي مصلحة المواطن وتلتزم مع السياسة الحكومية التي عملت قدر المستطاع لخفض أسعار المحروقات خلال الشهور الماضية".

وأشار معروف إلى أن "المحروقات الموردة من الجانب المصري زادت عملياً خلال الفترة الماضية، منذ بداية العام وحتى اليوم ما يزيد عن أربع مرات وقد وصل قدر الزيادة نتيجة الغلاء العالمي إلى أكثر من 500 دولار في الشهر الواحد سواء للسولار أو البنزين أو الغاز".

واعتبر أن "الغاز تحديداً وعلى مدار الشهور الأربع الماضية، وزارة المالية بغزة لم تحصل على أي ضريبة وكان هناك إعفاءات.".

وأكمل: "خلال شهر 4 وشهر 5 من العام الجاري كانت عملياً وزارة المالية تتحمل شيكل في سعر اسطوانة الغاز لكي توفرها للشركات في السعر المعتاد".

وأوضح أن "هذا الإجراء أدى إلى انخفاض في إيراد وزارة المالية بواقع 17 مليون شيكل شهرياً، وهذا ما أثر سلباً على الإيراد العام في توفير إستحقاق فاتورة  الرواتب".

#سلامة معروف #الغلاء #غزة #الغاز #الاسعار

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": تحقيق فلسطيني للكشف عن مصدر شائعات تولي الشيخ مهام الرئيس عباس

المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

غزة: مواطنان يشعلان النار بمحامٍ داخل قصر العدل ونقابة المحامين تعلن الاضراب احتجاجا

قناة عبرية تكشف عن مشكلة جديدة تؤرق "إسرائيل"..ستكون أحد أسباب الحرب مع حزب الله

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

بوتين يوجه تحذيراً شديد اللهجة لأميركا بسبب صواريخ "هيمارس"

الأخبار الرئيسية

الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الأضحى يوم السبت 9 تموز

اشتية

اشتية: دفعنا ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا وأرضنا نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب

رام الله: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غدا بنسبة 80%

أبو حسنة: اضطررنا للاستدانة في شهر مايو الماضي لتوفير رواتب موظفي الأونروا

احتجاجات واسعة في الخليل وبيت لحم احتجاجا على ارتفاع الاسعار ودعوة الى اضراب شامل الثلاثاء

الاتصالات الفلسطينية