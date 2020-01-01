مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عارة بالداخل المحتل

الداخل المحتل / سما /

قُتل شاب في جريمة إطلاق نار ببلدة عارة في منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب أحمد حسن أبو شيخة لقي مصرعه في جريمة إطلاق نار، وهو في الخمسينات من عمره ومتزوج ولديه خمسة أبناء.

وأعلنت الطواقم الطبية أنها وصلت موقع تواجد طواقم الإسعاف للمصاب بعد أن كان قد فارق الحياة.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، علما بأن بلدة عارة تشهد منذ أسابيع، تصاعدا في حالات إطلاق النار.

يُذكر أن ما يزيد عن 211 ضحية لقوا مصرعهم في جرائم القتل بالداخل خلال عامي 2020 و2021.