  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: دفعنا ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا وأرضنا نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب

الإثنين 06 يونيو 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: دفعنا ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا وأرضنا نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات كفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 161، اليوم الإثنين في رام الله، "لم يكن لهذا الاحتلال أن يستمر لو تمت محاسبته على انتهاكاته، ولو توفرت إرادة دولية لإنهائه، هذا الصمت وهذا التغاضي وهذا الإفلات من العقاب، دفعنا وندفع ثمنه غاليا من دمائنا وأرضنا ومن حاضرنا ومن مستقبلنا".

ودعا المنظمات المختصة بحقوق الأطفال، إلى الدفاع عنهم وحمايتهم، في ظل استمرار جنود الاحتلال بقتلهم واعتقالهم وترويعهم وانتهاك حرياتهم، والذين كان آخرهم الطفل عودة صدقة من قرية المدية الذي قتله جنود الاحتلال خلال لهوه مع أصدقائه جوار منزله، وقبله تم إعدام الأطفال غيث يامين، وثائر اليازوري، وزيد غنيم، وغيرهم من الأطفال الذين فجعت بهم عائلاتهم، هذا جرس إنذار للعالم ليحمي الإنسان والأطفال والشعب الذي تحت الاحتلال.

وفي شأن آخر، هنأ رئيس الوزراء، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد على جهده ونيله جائزة دولية.

يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالأوضاع المالية والسياسية والصحية والقدس، وحماية الثروة الحيوانية ومحاكم التسوية، واتفاقية الكهرباء في غزة، وإنشاء حدائق عامة في القرى بتوجيه من الرئيس محمود عباس، والمخطط الهيكلي المكاني، ومشاريع البنية التحتية وبناء مدارس جديدة.

#محمد اشتية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": تحقيق فلسطيني للكشف عن مصدر شائعات تولي الشيخ مهام الرئيس عباس

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

غزة: مواطنان يشعلان النار بمحامٍ داخل قصر العدل ونقابة المحامين تعلن الاضراب احتجاجا

قناة عبرية تكشف عن مشكلة جديدة تؤرق "إسرائيل"..ستكون أحد أسباب الحرب مع حزب الله

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

بوتين يوجه تحذيراً شديد اللهجة لأميركا بسبب صواريخ "هيمارس"

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة : الاجتلال الاسرائيلي هدم 300 مبنى منذ بداية 2022

أبو حسنة: اضطررنا للاستدانة في شهر مايو الماضي لتوفير رواتب موظفي الأونروا

تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة

رام الله: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غدا بنسبة 80%

احتجاجات واسعة في الخليل وبيت لحم احتجاجا على ارتفاع الاسعار ودعوة الى اضراب شامل الثلاثاء

الاتصالات الفلسطينية