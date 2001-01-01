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غزة: المحكمة العسكرية تحكم بالإعدام شنقًا على متخابر مع الاحتلال

الإثنين 06 يونيو 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المحكمة العسكرية تحكم بالإعدام شنقًا على متخابر مع الاحتلال



غزة / سما /

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة ، يوم الأحد، على متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي بالإعدام شنقاً.

وأصدرت المحكمة، في القضية رقم (242/2017) محاكم عسكرية، على المُدان (ح، ر) مواليد 1961 من سكان شمال قطاع غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وأوضحت المحكمة أن المُذكور أدين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وبيّنت المحكمة أن المُدان ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال، وقدّم لها معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية وقياداتها، ومركباتهم، ما أدى لاستهدافهم وارتقاء عدد من الشهداء، وذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني وأمنه مقاومته.

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم صدر وجاهياً، وبالإجماع، وخاضع للاستئناف.

#المحكمة العسكرية #غزة #الاحتلال #الإعدام

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