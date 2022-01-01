رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الإثنين، استمرار اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في رام الله والقدس والأغوار والخليل وجنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

رغم خطورة وضعهما: الاحتلال يرفض نقل الأسيرين المضربين عواودة وريان إلى المشفى

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في الأغوار ويهاجمون قرية النبي صالح وسيارات عدد من المقدسيين

منظمة التحرير ترفض المساس بتفويض "الأونروا" وتؤكد بعديها السياسي والإنساني

اشتية في الذكرى الـ55 للنكسة: شعبنا أكثر صمودا وتمسكا بأرضه

قتيل وإصابتان بجريمتي إطلاق نار في عارة وقرب يافة الناصرة

إسرائيل تحاول سرقة الغاز اللبناني في حقل "كاريش" بالمياه الإقليمية.. وبيروت تحذر

شخصان يشعلا النار بمحام داخل قصر العدل في غزة و"النقابة" تعلن الإضراب احتجاجا

ثلاثة قتلى و11 جريحا في إطلاق نار بأحد شوارع فيلادلفيا الأميركية

"الأيام":

500 مستـوطـن يقتحمـون باحـات الـمسجـد الأقصـى وحملة تمشيط ووقوع مواجهات في محافظة جنين

الأمـم المتحدة: الهدم يتهدد بناية تضـم 12 وحدة سكنيـة في سلـوان

غـزة: شخـص يشعـل النـار بمحـام داخل المحكمة، والنقابة تعلق العمل احتجاجا

الهند: الحزب الحاكم يوقف مسؤولة عن العمل بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد

صحيفة عبرية: صفقة ثلاثية بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة

أميركا: 6 قتلى وأكثر من 25 جريحًا َفي حادثي إطلاق نار بولاية تنيسي

روسيا تقصف كييف بصواريخ كروز لأول مرة منذ أسابيع.. بوتين يحذر أميركا من تزويد أوكرانيا بصواريخ أطول مدى

"القدس":

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

اغلاق أبواب الأقصى والمستوطنون يدنسونه

"حماس": المقاومة والوحدة هما السبيل للتحرير

"أوشا" تحذر من ارتفاع هدم المنازل

الفلسطينيون يؤكدون على التمسك بأرضهم

العثور على عالم صواريخ إيراني ميتا