الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة فجر اليوم

رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ودهم واسعة، في عدد من مدن وقرى القدس والضفة المحتلتين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن “قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 13 مطلوباً فلسطينياً من أنحاء الضفة المحتلة”.

وذكرت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنسن من محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات طالت كل من: قتادة ناصر شوشة، وبدوي طارق حمامرة، ومحمد فؤاد حمامرة، ومنتصر محمد شوشة من قرية حوسان غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر سامي عوض عطا الله من قرية حرملة شرقاً.