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دعوة الى اضراب شامل الثلاثاء في كافة محافظات الوطن

احتجاجات واسعة في الخليل وبيت لحم احتجاجا على ارتفاع الاسعار

الإثنين 06 يونيو 2022 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات واسعة في الخليل وبيت لحم احتجاجا على ارتفاع الاسعار



رام الله/سما/

توسعت دائرة الاحتجاج على غلاء الاسعار، من الخليل الى بيت لحم، حيث اضرم الليلة وفجر اليوم عدد من المحتجين النار في اطارات السيارات مغلقين بها طريق واد النار الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها مع شمالها.

وحذر حراك بدنا نعيش الذي يقود الاحتياجات، الحكومة من استمرار صمتها أمام الارتفاعات المتتالية على اسعار السلع الغذائية الأساسية السلع الاخرى، ومطالبينها بسرعة الاستجابة لمطالبها وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل اكثر من شهرين.

ودعا المتحدث باسم الحراك امجد الاطرش، الى اضراب شامل الثلاثاء القادم في كافة محافظات الوطن. مؤكدا ان اعتصام ابن رشد في الخليل، سيبقى مفتوحا امام الجميع للانضمام اليه.

وتشهد فلسطين ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الأساسية اضافة لعشرات السلع، بسبب الارتفاع العالمي على الاسعار.

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