  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كلمة النخالة في ذكرى رحيل د. رمضان شلّح

الأحد 05 يونيو 2022 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمة النخالة في ذكرى رحيل د. رمضان شلّح



غزة/سما/

  وجه الأمينِ العامّ لحركةِ الجهادِ الإسلاميِّ في فلسطين، القائدِ زياد النخالة كلمة رثاء في ذكرى رحيلِ الأمينِ العامِّ السابقِ للحركةِ الدكتور رمضان عبد الله شلّح وفيما يلي نص الكلمة كاملة :

 الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِ المُرسَلينَ وإمامِ المُجاهدينَ سيِّدِنا مُحمَّدٍ عليهِ أفضلُ الصَلاةِ وأتمُّ التسليم..


 
مَا أصعَبَ أنْ أتحدَّثَ عنْ قائدٍ فَلسطِينيٍّ بحَجْمِ الدكتورِ رمضان, وأُحِيطَ بِدَورِهِ وحُضورِهِ في مَسيرَةِ حَركةِ الجِهادِ الإسلامِيِّ مُنذُ تأسِيسِهَا أوِ انْطلاقَتِهَا، وفي مَسيرَةِ وجِهادِ الشَّعْبِ الفَلسطِينيّ، ومَا أصعَبَ على النَّفْسِ أنْ أتحَدَّثَ عنْ قائدٍ سَكَنَ اسْمِي بِجِوَارِ اسْمِهِ لِأكثَرَ مِنْ عِشرينَ عاماً رَاثِياً، وقَبلَهَا سَنواتٍ منَ العَمَلِ اللَّصِيقِ لأكثَرَ مِنْ عَشْرِ سنواتٍ أُخرَى.

فمُنذُ البداياتِ كانَ الدكتورُ رمضانُ رَحِمَهُ اللهُ حَيويَّةً وحَياةً لا تتوقَّفْ.. حُضوراً لَا تُلْغِيهِ كثيرٌ مِنَ المُعاناة، وعلينا أنْ نُدركَ أنَّ ذلكَ الزمنَ الجميلَ، زَمَنَ البِداياتِ, بِكُلِّ ما فِيهِ من حُضورٍ لأيقونَةِ الجهادِ الشهيدِ الدكتورِ فتحي الشقاقي المُتوهِّجِ على مَدارِ الوقت, أن تَتجاوَزَ حُضورَ الدكتورِ رمضانَ مُبدِعَاً ومُبادِراً وأنيسَاً في أحلَكِ الأوقاتِ وأجْمَلِها, فكانَ يتنقَّلُ بينَ الإبداعِ السياسيِّ والإبداعِ الحَركيِّ والثقافيّ, والحضورَ الذي لا تستطيعُ الجُغرافيا التي يتحرَّكُ فيها على اتِّساعِهَا تجاوُزَه.


 
لمْ تكُنْ لتَصدُرَ نَشرَةٌ داخليةٌ أو مَجلةٌ حركيةٌ دونَ حُضورِ اسْمِهِ اللامِعِ ولُغتِهِ البَليغة.

عَرَفْتُهُ مُنذُ أكثرَ من ثلاثينَ عاماً ونَيِّف, لَمْ يَغِبْ لحظةً واحِدةً عن مَيدانِ الكِفاحِ بالكلمةِ والمَوقفِ والرأيِ في أعقَدِ الظروفِ وأيسَرِهَا, وخلالَ قيادَتِهِ للحَرَكةِ لَمْ يكُنِ الكِفاحُ المُسلَّحُ والمقاومةُ لِتُغادِرَ قلْبَهُ ورُوْحَهُ وعَقْلَه, مُحرِّضًا ومُنافِحًا وقائِدًا.

ولمْ تكُن جَوْلَاتُ السياسَةِ ودَهاؤهَا لِتنَالَ مِنْهُ ومِنْ إرادَتِه, يُدهِشُكَ وأنتَ تستَمِعُ إليهِ في كُلِّ شَيءٍ, مِنَ السياسَةِ إلى التاريخِ والقرآنِ والفِقْه, حتَّى النُّكتَةُ كانَ لهَا نَصيبٌ في جِلْسَاتِه.. إذا كَتَبَ أبْدَعَ وإذا تَحدَّثَ كانَ مُحارِباً ومُميَّزاً لا يُشَقُّ لَهُ غُبَارٌ في مَعركةِ الثقافةِ ومَعرفةِ التاريخِ وفَترَاتِ الصُعودِ والهُبوطِ التي مَرَّتْ بِها الأُمّة.

#زياد النخالة #رمضان شلح #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

الرئيس بخير.. الرئيس ليس بخير..د.سفيان ابو زايدة

غزة: مواطنان يشعلان النار بمحامٍ داخل قصر العدل ونقابة المحامين تعلن الاضراب احتجاجا

قناة عبرية تكشف عن مشكلة جديدة تؤرق "إسرائيل"..ستكون أحد أسباب الحرب مع حزب الله

100 الف صاروخ يمتلكها الحزب .. اسرائيل تستعد للحرب مع حزب الله

أسعار صرف العملات

قصة الملياردير الإسرائيلي الذي طُرد رئيس الموساد بسببه من الكونغو

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تستعد لاحتمال تعرض "كاريس" لهجوم

حسين-الشيخ-ومحمود-عباس

"يسرائيل هيوم": تحقيق فلسطيني للكشف عن مصدر شائعات تولي الشيخ مهام الرئيس عباس

20181115_1542233361-717905

قلق إسرائيلي من تفخيخ الأعلام الفلسطينية بالضفة على نهج غزة

المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

32018101553841

ضابط إسرائيلي يكشف: كتائب القسام حاولت استهداف حقل الغاز البحري قبالة عسقلان

الاتصالات الفلسطينية