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حماس تدين بشدة إساءة مسؤول حكومي هندي للنبي محمد

الأحد 05 يونيو 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين بشدة إساءة مسؤول حكومي هندي للنبي محمد



غزة/سما/

أعربت حركة المقاومة الاسلامية حماس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، تجاه النبي محمد.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.فتحي حماد : "أن تصريحات المسؤول الإعلامي بالحزب الحاكم في الهند المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت في سياق تصاعد حملة  الكراهية والإساءة للمسلمين في الهند". 

واستنكر حماد سياسة النظام العالمي القائمة على الصمت والازدواجية، بالقضايا التي تخص المسلمين. 

كما أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق عن رفض الحركة الشديد وإدانتها لكل التصريحات التي تسيء لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وللدين الإسلامي الحنيف الصادرة من مسؤول في الحزب الهندي الحاكم.

وعد الرشق هذه التصريحات استفزازًا وإساءة مباشرة لأكثر من ملياري مسلم في العالم.

وطالب الرشق حكومات الدول العربية والإسلامية بالضغط على الحكومة الهندية للاعتذار عن هذه الإساءات.

وتأتي هذه الإساءة في ضوء مجموعة من القرارات العنصرية ضد المسلمين في الهند، بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم.

#حماس #غزة #النبي محمد

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