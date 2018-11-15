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توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والاتحاد العالمي للهيموفيليا

الأحد 05 يونيو 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والاتحاد العالمي للهيموفيليا



رام الله/سما/

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، اتفاقية تشمل جوانب مهمة لمرضى الهيموفيليا، كالتشخيص والعلاج وتحسين نوعية الحياة لهؤلاء المرضى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تغطي جوانب متعددة منها توفير أدوية بشكل دائم لهم، وتدريب الطواقم الطبية وتدريب الطواقم المخبرية على التشخيص وطواقم العلاج الطبيعي على التعامل معهم.

وأشارت إلى أن الهدف المرجو مستقبلاً هو إقامة مراكز متخصصة لمرضى الهيموفيليا في داخل الوزارة، فيما سيستمر المشروع 5 سنوات متواصلة.

وحضر توقيع الاتفاقية مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار، ومدير وحدة التعاون الدولي ماريا الأقرع، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أنس الديك، بحضور رئيس جمعية فلسطين المستقبل عزام الشوا التي تعنى بمرض الهيموفيليا ومرضى الدم كشريك رئيسي في هذه الاتفاقية.

#وزارة الصحة الفلسطينية #مي الكيلية

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