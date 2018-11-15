مقتل خمسيني بجريمة إطلاق نار في عارة

الجليل/سما/

قتل أحمد حسن أبو شيخة في جريمة إطلاق نار ارتكبت، مساء اليوم، الأحد، في بلدة عارة في منطقة المثلث.

وعلم أن الضحية في الخمسينات من عمره وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

وقالت الطواقم الطبية إنها استُدعيت لتقديم العلاج لمصاب بأعيرة نارية في جريمة عنف، حيث جُلب إلى شارع 65 بالقرب من مفرق عرعرة.





وأعلنت الطواقم أنها أقرت وفاة الضحية متأثرا بإصابته الحرجة، حيث وصل إلى موقع تواجد طواقم الإسعاف بعد أن كان قد فارق الحياة.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، علما بأن بلدة عارة تشهد منذ أسابيع، تصاعدا في حالات إطلاق النار.

32 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، رغم التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 32 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وقُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في العام 2019، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.

واقتُرفت معظم الجرائم باستخدام السلاح الناري، وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة، والدهس، وغيرها من الوسائل.