  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

شرطة الاحتلال تستدعي 5 فلسطينيات من الداخل المحتل للتحقيق

الأحد 05 يونيو 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تستدعي 5 فلسطينيات من الداخل المحتل للتحقيق



القدس المحتلة/سما/

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 5 فلسطينيات من أراضي 48 للتحقيق في مركز للشرطة (القشلة) بالقدس، وذلك خلال توجههن للبلدة القديمة، إذ أوقف أفراد من الشرطة الشابات وسلموهن الاستدعاء خطيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة أن الشابات هن: ملاك أبو شقرة وناريمان محاميد وسجود محاجنة من أم الفحم، وبيان مصاروة من كفر قرع، وتسنيم بكري من المقيبلة.

وصرحت إحدى الشابات أنها وصديقتها توجهن إلى باب فيصل (باب العتم) للدخول إلى البلدة القديمة في القدس، ولكن الشرطة الإسرائيلية أوقفتها وسلمتهما استدعاء للتحقيق في مركز للتحقيق (القشلة).

وأوضحت أنه عند توجهها وصديقاتها إلى مركز التحقيق لم تتخذ الشرطة أي خطوة، واكتفت بالقول "عُدن في وقت آخر".

وأفاد ناشطون سياسيون أن الشرطة الإسرائيلية تحاول ترهيب الفتيات والشبان من أراضي 48 بهدف ثنيهم عن زيارة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريح صحفي ، إن "الفتيات اللواتي استدعتهن الشرطة، صباح اليوم، إلى التحقيقات من أجل تسليمهن أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك في محاولة لتفريغه من المصلين والمرابطين خاصةً الذين يأتون للمسجد خلال فترة الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون".

وأضاف أن "أوامر الإبعاد التي تسلمتها الفتيات، صباح اليوم، من مركز الشرطة (القشلة) في القدس، لمدة سبعة أيام، وبعد انتهاء المدة، يتم تسليم أوامر إبعاد لمدة طويلة".

#الشرطة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: كتائب القسام تكشف معلومات حصرية لأول مرة عن الشهيد باسم عيسى

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري» ينتحر بعد كشف علاقته باغتيال خدائي

الرئيس بخير.. الرئيس ليس بخير..د.سفيان ابو زايدة

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: لا مفر من خوض معركة فاصلة في جنين

100 الف صاروخ يمتلكها الحزب .. اسرائيل تستعد للحرب مع حزب الله

أسعار صرف العملات

قصة الملياردير الإسرائيلي الذي طُرد رئيس الموساد بسببه من الكونغو

الأخبار الرئيسية

20181115_1542233361-717905

قلق إسرائيلي من تفخيخ الأعلام الفلسطينية بالضفة على نهج غزة

المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

32018101553841

ضابط إسرائيلي يكشف: كتائب القسام حاولت استهداف حقل الغاز البحري قبالة عسقلان

قناة عبرية تكشف عن مشكلة جديدة تؤرق "إسرائيل"..ستكون أحد أسباب الحرب مع حزب الله

20220605104710

كتاب جديد يكشف من قاد "إسرائيل" إلى حرب لبنان: شارون لم يُضلل بيغن

الاتصالات الفلسطينية