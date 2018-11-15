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فيديو لعروس مصرية تضع شرطا يخص أهلها قبل توقيع عقد الزواج يثير ضجة كبيرة

الأحد 05 يونيو 2022 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لعروس مصرية تضع شرطا يخص أهلها قبل توقيع عقد الزواج يثير ضجة كبيرة



القاهرة/سما/

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية، وهي تضع شرطا يخص أهلها على عريسها، قبل التوقيع على عقد الزواج.

وفي مقطع الفيديو ظهرت العروس وهي تقول لعريسها: "أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب..مندمتش يوم إني اخترتك..بل بالعكس كنت أعظم وأحسن انتصاراتي واختياراتي في الحياة".

وأضافت: "عايزه أطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني..تشيل أهلي في عينك..الصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي وطروقة برده عشان ميزعلش"، في إشارة منها لأخيها حسبما أبان الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، فيما أيد البعض ما قالته العروس، ورفضه البعض الآخر.

 
 
 
#مصر

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