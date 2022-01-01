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وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله حول صرف مساعدات مالية جديدة

الأحد 05 يونيو 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله حول صرف مساعدات مالية جديدة



رام الله/سما/

نفت وزارة العمل في مدينة رام الله عصر يوم الأحد، ما يتم تداوله حول صرف مساعدات مالية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي : "تنفي وزارة العمل ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صرف مساعدات مالية جديدة".

وأضافت: "إن ما تم نشره على بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي هو خبر قديم يتعلق بتدخلات الوزارة بفترة جائحة كوورنا وتم توزيعها والانتهاء منها".


 
ودعت وزارة العمل وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر المعلومات واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.

#وزارة العمل الفلسطينية

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