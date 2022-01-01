الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق رفح والوسطى

غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق محافظتي رفح جنوب قطاع غزة والوسطى.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية فيما يسمى بموقع "صوفا" شرق محافظة رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين في المنطقة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل ما يسمى بموقع "أبو مطيبق" شرق مخيم المغازي وسط القطاع، أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام شرق المخيم واجبروهم عنوة على الانسحاب من منطقة الرعي.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا بإطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتحرم المزارعين والرعاة من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.