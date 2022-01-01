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المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق

الأحد 05 يونيو 2022 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه بحر غزة..واعلام إسرائيلي يعلق



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بأن المقاومة أطلقت عددًا من الصواريخ التجريبية باتجاه بحر قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية باتجاه بحر القطاع في إطار تطوير قدراتها الصاروخية، وتحسين قدارتها استعدادًا لأي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المراسل العسكري لموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط  "نشطاء حركة حماس أطلقوا قبل قليل عدة صواريخ تجريبية من شمال قطاع غزة نحو البحر وهذا الأمر روتيني".

وأضاف  "هذا الأمر يشير إلى أن جهودهم لا تتوقف سعيا لتحسين مدى الصواريخ ودقتها وقدرتها على حمل المتفجرات".

وتجري المقاومة تجارب صاروخية باتجاه البحر، على فترات متقاربة؛ لاختبار صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير على صواريخها.

#المقاومة الفلسطينية #صواريخ

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