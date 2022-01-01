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أول تعليق من "حزب الله" على دخول سفينة إسرائيلية إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان

الأحد 05 يونيو 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من "حزب الله" على دخول سفينة إسرائيلية إلى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان



بيروت/سما/

علق "حزب الله"، اليوم الأحد، على دخول سفينة إسرائيلية، حقل "كاريش" وتجاوزها الخط البحري 29، لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها.


ونقلت صحيفة "النهار" عن عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، محمود قماطي، قوله: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها". 

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، النائب محمد رعد، قد توجه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها".

وتابع: "من يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفّل برد فعله، ولكن ليس من الجيّد نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة، ولمصالحنا الفئوية، ولمخاوفنا التافهة، ولنزواتنا في احتلال بعض المراكز".

وصباح اليوم الأحد، أكدت صحيفة "النهار" أن السفينة الإسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل "كاريش" وتجاوزت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وأفادت "النهار"، وفقا لمعلوماتها، بأن "العمل بدأ على دعم تثبيت موقع سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "ENERGEAN POWER"  في حقل كاريش"، لافتة إلى أنه "توازيا، يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق "Boka Sherpa" و"الثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".

#لبنان #حزب الله

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